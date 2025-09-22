Мир
13:39, 22 сентября 2025Мир

На территории Польши не осталось ни одного вооруженного дрона

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Newspix.Pl / Globallookpress.com

На территории Польши не осталось ни одного боевого беспилотника, заявил польский премьер-министр Дональд Туск. Его цитирует РИА Новости.

«Пока не найдено ни одного вооруженного дрона, который мог бы каким-либо образом навредить жителям или их имуществу», — сказал глава правительства.

По словам Туска, гражданские беспилотники, как и их обломки, часто принимаются за дроны военного назначения.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что украинская армия будет обучать Польшу борьбе с беспилотными летательными аппаратами. По его словам, именно Киев будет обучать страны Запада «противостоять России», а не западные державы.

