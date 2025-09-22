Названа связанная с Палестиной просьба Рубио к американским дипломатам

Axios: Рубио поручил дипломатам из США убеждать страны не признавать Палестину

Госсекретарь США Марко Рубио поручил американским дипломатам по всему миру убеждать страны не признавать Палестину. Об этом пишет Axios со ссылкой на американских чиновников и европейских дипломатов.

«Сам [президент США Дональд Трамп] не стал открыто выступать против волны признаний [Палестины со стороны других государств], оставив эту борьбу госсекретарю Марко Рубио», — говорится в материале.

По данным источников издания, просьба Рубио практически не принесла никаких результатов.

Во время первого президентского срока Дональд Трамп поддерживал решение палестино-израильского конфликта на основе создания двух государств, однако он изменил свое отношение к урегулированию этого вопроса после вторжения ХАМАС в Израиль 7 октября 2023 года.

В материале говорится, что нынешняя администрация США заняла «пожалуй, самую антипалестинскую позицию в истории США».

21 сентября Великобритания официально признала Палестину. Аналогичное решение приняли Канада, Австралия и Португалия. Ряд других государств после этого сообщили о планах признать Палестину.