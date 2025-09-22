Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:20, 22 сентября 2025Мир

Названа связанная с Палестиной просьба Рубио к американским дипломатам

Axios: Рубио поручил дипломатам из США убеждать страны не признавать Палестину
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: ROLANDO ENRIQUEZ / Globallookpress.com

Госсекретарь США Марко Рубио поручил американским дипломатам по всему миру убеждать страны не признавать Палестину. Об этом пишет Axios со ссылкой на американских чиновников и европейских дипломатов.

«Сам [президент США Дональд Трамп] не стал открыто выступать против волны признаний [Палестины со стороны других государств], оставив эту борьбу госсекретарю Марко Рубио», — говорится в материале.

По данным источников издания, просьба Рубио практически не принесла никаких результатов.

Во время первого президентского срока Дональд Трамп поддерживал решение палестино-израильского конфликта на основе создания двух государств, однако он изменил свое отношение к урегулированию этого вопроса после вторжения ХАМАС в Израиль 7 октября 2023 года.

В материале говорится, что нынешняя администрация США заняла «пожалуй, самую антипалестинскую позицию в истории США».

21 сентября Великобритания официально признала Палестину. Аналогичное решение приняли Канада, Австралия и Португалия. Ряд других государств после этого сообщили о планах признать Палестину.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль анонсировал важное заявление Путина

    Названо единственное возможное место запуска ударивших по югу Крыма дронов ВСУ

    В Москве хоккеист умер во время матча

    Россия предложила Индии производить Су-57

    Названа связанная с Палестиной просьба Рубио к американским дипломатам

    В российском регионе снова заметили «зомби-косуль»

    Стоимость акций «М.Видео» обрушилась

    Прогремел взрыв при расследовании дела в российском регионе

    В сети появилось фото отметившей 91-летие Софи Лорен

    В прокуратуре высказались об адвокатах Навального

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости