14:28, 22 сентября 2025Россия

Названо единственное возможное место запуска ударивших по югу Крыма дронов ВСУ

Дандыкин: ВСУ могли запустить дроны по Крыму из акватории Черного моря
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ), ударившие по курортной зоне Крыма, могли быть запущены только из акватории Черного моря. Единственное возможное место старта беспилотников назвал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru.

Офицер подчеркнул, что для атаки использовались дроны дальнего действия. «Видимо, их запустили над Черным морем, по-другому к полуострову не подойти. Если бы БПЛА летели через материк, я думаю, их бы там засекли и сбили, а здесь они как-то проникли», — пояснил Дандыкин.

Он также пришел к выводу, что исходя из боезапаса и мощности дронов «это не была агентура» украинских спецслужб.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» заверил, что ВСУ «ответят по полной» за удар по югу Крыма. По его словам, уже в ближайшее время сильно пострадает украинская военная инфраструктура. При этом парламентарий подчеркнул, что спровоцировать Россию на удары по гражданским у Украины не получится.

ВСУ ударили по курортной зоне Крыма вечером 21 сентября. В Минобороны России сообщили, что атака была проведена с применением беспилотников, оснащенных фугасными снарядами. По последним данным, жертвами налета стали три человека, еще 15 пострадали. Четверо из получивших ранения находятся в тяжелом состоянии.

