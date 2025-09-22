В Европе избитый полицейскими турист оказался на улице без денег из-за курения

The Sun: Турист вынужден ночевать на улице в Испании из-за обвинения в курении

Отдохнувший в Европе турист был избит полицейскими и оказался на улице из-за курения. Об этом сообщило издание The Sun.

По данным источника, 34-летний шотландец Уильям Джордж отправился в Бенидорм, Испания, вместе со своей возлюбленной Андрэ Эллиот, чтобы посетить свадьбу друга. После отпуска пара планировала вернуться домой, однако 7 августа в аэропорту Аликанте мужчину арестовали. Ему запретили покидать страну из-за обвинений, которые выдвинул против него владелец многоквартирного дома, сдававший жилье отдыхающим.

Управляющий гостиницей заявил, что Джордж бросал сигареты с балкона и тем самым повредил стеклянную дверь. Он также задержал залог туриста в размере 200 евро (19,6 тысячи рублей). Путешественник передал билеты на самолет своей девушке, а сам отправился в отдел полиции, где начал отрицать вину, за что был избит сотрудниками правоохранительных органов. После этого он был вынужден ночевать в тоннеле из-за отсутствия денег.

На данный момент турист гостит у сотрудницы отеля, которая согласилась ненадолго приютить шотландца. «Я просто хочу пойти в суд и признать себя виновным, чтобы вернуться домой. Я боюсь, что умру здесь», — признался мужчина.

