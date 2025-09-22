Россия
Подростка не пустили в метро с игрушечным пистолетом

В Петербурге подростка не пустили в метро с игрушечным пистолетом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

В Санкт-Петербурге подростка не пустили в метро с игрушечным пистолетом. Об этом сообщается в Telegram-канале «Фонтанка SPB Online».

По словам матери подростка, на досмотр его отправили на станции «Площади Мужества». В вещах ребенка обнаружили пластиковую копию Glock и развернули молодого человека на выход.

«Перевозить изделия, конструктивно сходные с огнестрельным оружием, пневматическим оружием или холодным оружием, а также способные применяться при совершении акта незаконного вмешательства»,  — сообщили в пресс-службе метрополитена.

Ранее начальник отдела Минздрава России Николай Сидоренко вытащил пассажира, упавшего на рельсы в метро Москвы. Чиновник связался с дежурным и начал подавать знаки машинисту, чтобы тот остановил поезд.

