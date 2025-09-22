Мир
Полиция Нидерландов застрелила подростка на глазах посетителей McDonald's

Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Tsuguliev / Shutterstock / Fotodom

Полиция Нидерландов застрелила 15-летнего подростка на глазах посетителей McDonald's из-за подозрения в вооруженном ограблении. Об этом сообщает NL Times.

По словам представителя полиции, он украл электровелосипед и угрожал огнестрельным оружием, его многократно предупреждали, чтобы он бросил оружие на землю, однако подозреваемый не послушал. «Он не подчинился, побежал и мы произвели выстрелы», — сказал представитель правоохранительных органов.

Мэр города Капелле-ан-ден-Эйссел Йоост Манюсама подтвердил личность преступника, отметив, что инцидент произошел на глазах у многочисленных свидетелей, включая детей.

