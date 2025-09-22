Rzeczpospolita: Сейм продвигает закон об отмене наказания воюющих за ВСУ поляков

Сейм (нижняя палата польского парламента — прим. «Ленты.ру») продвигает законопроект об отмене наказания ждя поляков, воюющих за Вооруженные силы Украины (ВСУ) без согласования с Минобороны Польши. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

«Правовой статус польских граждан, воюющих на стороне Украины, должен был быть решён давно. Мы в долгу перед ними», — заявил изданию депутат и заместитель председателя парламентского Комитета национальной обороны парламента Павел Суский.

Rzeczpospolita отмечает, что аналогичные законопроекты были заморожены предыдущим польским правительством «по неясным причинам».

Ранее гражданин Польши Кшиштоф Флачек, сражавшийся на стороне ВСУ и перешедши на сторону России, обратился с призывом к соотечественникам не сражаться за Украину.