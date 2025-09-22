Последствия обвала акций «М.Видео» оценили

Аналитик Мильчакова: Акции «М.Видео» были недооценены еще до обвала

Резкое падение стоимости акций «М.Видео», составившее 22 сентября к моменту написания материала 25,68 процента, после разъяснений менеджмента относительно целей анонсированной в понедельник допэмиссии может смениться ростом, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. С ее оценкой возможных последствий обвала ознакомилась «Лента.ру».

Акции «М.Видео» и ранее «были недооценены на 10-20 процентов к аналогам», пишет эксперт, по словам которой целевая цена бумаг в годовом горизонте пока сохраняется на уровне 105 рублей, почти вдвое превышающем текущие 58,9 рубля.

В начале лета акционеры «М.Видео» одобрили допэмиссию по закрытой подписке до 500 миллионов обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 рублей за бумагу. Теперь же совет директоров компании предложил принять новое решение, утвердив открытую допэмиссию объемом полтора миллиарда акций при текущем их количестве 180 миллионов штук.

С одной стороны, отмечает Мильчакова, реализация плана резкого увеличения уставного капитала эмитента очень существенно размоет доли тех миноритарных акционеров, которые не воспользуются преимущественным правом приобретения акций допвыпусков, с другой — докапитализация могла бы значительно повысить конкурентоспособность сети, а среди возможных приобретателей долей может оказаться китайский JD.com, о возможном интересе которого к входу на российский рынок сообщалось в августе.

В прошлом месяце указанная компания из КНР купила немецкую Media-Saturn-Holding, которой принадлежит 15 процентов в капитале «М.Видео-Эльдорадо». На новостях об этом акции «М.Видео» значительно дорожали.