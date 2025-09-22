Россия
11:21, 22 сентября 2025

Появились кадры с последствиями взрыва дрона ВСУ у администрации столицы региона России

Мэр Демидов показал кадры с места взрыва дрона ВСУ возле администрации Белгорода
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «ДЕМИДОВ»

В сети появились кадры с последствиями взрыва дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле здания администрации Белгорода. Фотографии опубликовал мэр столицы российского региона Валентин Демидов в Telegram.

На снимках видно разбросанные по проезжей части обломки беспилотника, а также следы гари на тротуаре поблизости.

Фото: Telegram-канал «ДЕМИДОВ»

Ранее о взрыве дрона возле городской администрации сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате оказались ранены два человека. У пострадавшей женщины диагностировали осколочное ранение голени, у мужчины — поверхностную рану лица.

До этого Гладков также рассказал об очень тяжелой обстановке в Ракитянском и Краснояружском районах региона. По его данным, только за 21 сентября ранения получили 10 человек. Кроме того, известно о трех жертвах: одной в Шебекинском городском округе и двух — в Ракитянском районе.

