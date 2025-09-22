Появились подробности о последствиях взрыва дрона у администрации столицы региона России

Губернатор Гладков сообщил о повреждениях здания администрации Белгорода

Здание администрации Белгорода получило различные повреждения из-за взрыва дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В городе повреждены остекление и фасад городской администрации. У рядом стоящего коммерческого здания также повреждено остекление», — написал он.

По словам главы региона, в результате продолжающихся атак беспилотников на город ранения получили два мирных жителя. Одну пострадавшую на данный момент доставляют в городскую больницу № 2, а второй уже оказали помощь.

Ранее 22 сентября Гладков сообщил о взрыве дрона возле городской администрации. По его данным, ранены два человека: у пострадавшей женщины диагностировали осколочное ранение голени, у мужчины — поверхностную рану лица.