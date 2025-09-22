Путин разрешил иностранцам платить за российский газ не только в Газпромбанке

Путин разрешил иностранцам платить за газ из России не только в Газпромбанке

Президент Владимир Путин продлил разрешение зарубежным покупателям российского газа платить за поставки рублями не только через уполномоченный для этих операций Газпромбанк. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Прошлое разрешение действует до 1 октября. Благодаря указу главы государства разрешение продлевается до 31 декабря 2025 года.

Поводом для изменения в законодательстве стали американские рестрикции в отношении Газпромбанка, который стал монополистом в этом направлении платежей с весны 2022 года. Минфин США ввел санкции против кредитной организации в ноябре 2024 года. Некоторые покупатели, в том числе Венгрия и Турция, в ходе переговоров с Вашингтоном добились для себя исключений.