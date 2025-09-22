Экономика
18:00, 22 сентября 2025Экономика

Россиянам рассказали о возможности возместить часть трат на ремонт

Эксперт Васильев: Некоторым россиянам положена компенсация за ремонт жилья
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЛьготы инвалидам:

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Некоторые россияне имеют право возместить часть трат на ремонт жилья. О возможности получить компенсацию рассказал строительный эксперт, основатель компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев, пишет RT.

Так, речь идет о гражданах, чье жилье пострадало в чрезвычайных ситуациях. В этом случае размер денежной поддержки будет зависеть от площади жилья и характера повреждений. «В случае необходимости капитального ремонта пострадавшему компенсируется стоимость восстановительных работ, рассчитанная по установленным нормативам», — пояснил эксперт.

Перед тем, как податься на компенсацию, нужно вызвать комиссию — она зафиксирует масштабы ущерба в специальном акте. С этим документам владелец жилья должен обратиться в МФЦ — там у него попросят документ о праве собственности и реквизиты счета.

Васильев добавил, что некоторые категории россиян также имеют право на льготы по взносам на капитальный ремонт домов. «Пенсионеры старше 70 лет могут рассчитывать на возмещение половины взноса, а достигшие 80 лет освобождаются от него полностью. Аналогичные льготы действуют для инвалидов I и II группы, а также семей с детьми-инвалидами», — уточнил специалист.

Ранее Васильев раскрыл россиянам способ сэкономить на ремонте жилья. Так, лучше всего закупать стройматериалы поздней осенью зимой — в этот период магазины часто предоставляют скидки.

    Все новости