Россиянка ударила по голове прибывшего по вызову фельдшера скорой и сбежала

Петербурженка ударила по голове прибывшего по вызову фельдшера скорой и сбежала

Жительница Выборгского района Санкт-Петербурга ударила по голове фельдшера скорой помощи, прибывшего по вызову, и сбежала. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям российского издания, в полицию обратилась оператор 03 и рассказала о нападении на медиков в доме на Лесном проспекте.

Оперативники выяснили, что при оказании медицинской помощи у фельдшера произошел конфликт с неизвестной женщиной — та стукнула врача по голове и скрылась.

51-летний фельдшер скорой зафиксировал травму и написал заявление на обидчицу.

