Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:51, 22 сентября 2025Россия

Россиянка ударила по голове прибывшего по вызову фельдшера скорой и сбежала

Петербурженка ударила по голове прибывшего по вызову фельдшера скорой и сбежала
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Жительница Выборгского района Санкт-Петербурга ударила по голове фельдшера скорой помощи, прибывшего по вызову, и сбежала. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям российского издания, в полицию обратилась оператор 03 и рассказала о нападении на медиков в доме на Лесном проспекте.

Оперативники выяснили, что при оказании медицинской помощи у фельдшера произошел конфликт с неизвестной женщиной — та стукнула врача по голове и скрылась.

51-летний фельдшер скорой зафиксировал травму и написал заявление на обидчицу.

До этого сообщалось, что вооруженный ножом пациент напал на медиков больницы в Иркутске. Когда злоумышленника задержали, он признался, что хотел расправиться с врачом. Доктор якобы «хотел лишить его права на жизнь». Задержанный сослался на Конституцию и Конвенцию ООН о правах инвалидов.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ким Чен Ын высказался об участии северокорейских военных в операции в Курской области

    Россиянка ударила по голове прибывшего по вызову фельдшера скорой и сбежала

    В России подорожали помидоры

    На пляже российского курорта отдыхающие спасли бездыханного мужчину и попали на видео

    Алаудинов назвал условие отхода «Ахмата» с занятых позиций

    Врач рассказал о признаках деменции у Трампа

    Турция отменила ряд импортных пошлин на товары из США

    Решение премьера Британии назвали катастрофой

    Появились кадры последствий ночного удара под Киевом

    Сброс трехтонной бомбы на расположение ВСУ попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости