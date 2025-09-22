Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:47, 22 сентября 2025Экономика

Российский фондовый рынок вырос после заявления Путина

Индекс Мосбиржи вырос на 1 % после заявления Путина о ДСНВ
Дмитрий Воронин

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Российский рынок акций в ходе основной торговой сессии замедлил снижение, прибавив почти один процент после выступления президента страны Владимира Путина, заявившего, что РФ готова в течение года после истечения в феврале 2026-го Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) придерживаться его центральных ограничений. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Мосбиржи, о котором идет речь, падал примерно на полтора процента, снижаясь на минимуме до 2702,52 пункта, а после выступления главы государства поднялся выше 2730. К моменту написания материала показатель скорректировался до 2725,77 пункта.

Индекс в целом снижается в условиях сохраняющейся геополитической неопределенности, в рамках которой Европа анонсировала вступление в силу 19-го пакета антироссийских санкций.

Среди лидеров падения в понедельник — акции «М.Видео», подешевевшие более чем на 22 процента после объявления о масштабах планируемой допэмиссии. К 15:39 бумаги ускорили падение до 26,62 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Еще раз Украина это не переживет». Зеленский провел закрытую встречу со своей партией. Какие «трудные решения» он пообещал?

    Признанный иноагентом участник «Дома-2» поиронизировал над ведущим «Интервидения»

    На юг Китая обрушится супертайфун

    Загитова объяснила отказ от обсуждения личной жизни

    Польша решила отказаться от наказания воюющих за ВСУ поляков

    Первый замглавы столицы Камчатки попал к силовикам

    Россиянин попал под следствие после нескольких комментариев в Telegram

    Полиция Нидерландов застрелила подростка на глазах посетителей McDonald's

    Российский фондовый рынок вырос после заявления Путина

    В Польше назвали свое уязвимое место

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости