Российский оператор дрона рассказал про «удары вслепую» по украинской технике

Боец Варяг: У оператора БПЛА с опытом развивается интуиция удара

Операторам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на передовой нередко приходится атаковать украинскую технику вслепую, так как на подлете к цели трансляция с дрона может прерваться. Об этом рассказал «Ленте.ру» боец 4-й мотострелковой бригады с позывным Варяг.

По его словам, картинка с квадрокоптера транслируется на экран в среднем в частотой 20-30 кадров в секунду, но при атаке под крутым углом она может снизиться «практически до нуля».

«Со временем у тебя развивается "интуиция удара". Ты помнишь положение пальцев на джойстике и можешь поразить цель вслепую. Попал или нет — потом узнаешь по камере дрона-разведчика, который висит неподалеку», — рассказал Варяг.

При этом он добавил, что для украинских солдат единственным эффективным способом борьбы с российскими беспилотниками остается плотное затягивание антидроновыми сетями траншей, опорных пунктов и маршрутов снабжения.

Ранее российские операторы БПЛА из 18-й армии рассказали, как научились обманывать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Украины. Они разработали «прошивку», получившую название «Молния 2», которая позволяет дрону двигаться на автопилоте при заходе в зону помех.

