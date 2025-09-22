Бывший СССР
Российский военный Енот объяснил закапывание тяжелой техники ВСУ

Российский военный Енот: ВСУ закапывали тяжелую технику в землю в Ольговском
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) закапывали в землю тяжелую военную технику. Об этом заявил военнослужащий 114-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск «Восток» с позывным Енот, передает ТАСС.

«Танкисты, орудия у них в основном были закопаны. Так они оборудовали закрытые огневые позиции», — объяснил собеседник агентства.

По его словам, такие позиции были замечены в населенном пункте Ольговское в Запорожской области. Раскрывать их для последующего поражения гранатами помогали российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Ранее сброс трехтонной бомбы на расположение ВСУ попал на видео. Удар был нанесен по пункту временной дислокации (ПВД) украинских военнослужащих в Гавриловке.

