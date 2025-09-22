Российский военный Енот: ВСУ закапывали тяжелую технику в землю в Ольговском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) закапывали в землю тяжелую военную технику. Об этом заявил военнослужащий 114-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск «Восток» с позывным Енот, передает ТАСС.

«Танкисты, орудия у них в основном были закопаны. Так они оборудовали закрытые огневые позиции», — объяснил собеседник агентства.

По его словам, такие позиции были замечены в населенном пункте Ольговское в Запорожской области. Раскрывать их для последующего поражения гранатами помогали российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

