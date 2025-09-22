Россия
23:31, 22 сентября 2025Россия

Собянин сообщил о еще одном сбитом беспилотнике на подлете к Москве

Собянин: ПВО Минобороны сбили еще один беспилотник, летевший к столице
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России сбили еще один беспилотник, атаковавший Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

Это уже тринадцатый БПЛА, сбитый в московском регионе вечером 22 сентября. На место падения обломков дрона прибыли специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее Собянин рассказал, что эффективность работы системы ПВО вокруг Москвы составляет 99,9 процента. Он отметил, что «в мире никто ничего подобного не достигал».

