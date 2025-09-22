Спецпредставитель Путина прокомментировал просьбу SHAMAN к жюри

Швыдкой назвал отказ SHAMAN от оценок на «Интервидении» благородным шагом

Просьба певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) к жюри не оценивать его выступление на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» является благородным поступком. Так данную ситуацию прокомментировал спецпредставитель президента России Владимира Путина по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, его слова передает ТАСС.

«Абсолютно правильный шаг, потому что всегда на жюри влияет так или иначе атмосфера в стране, где проходит такого рода конкурс. Значение имеет и влияние публики. (…) Поэтому мне кажется, что это был абсолютно благородный и правильный шаг», — сказал Швыдкой. Он также отметил, что просьба исполнителя «свидетельствует о его духовном здоровье».

Ранее стало известно, что трансляцию «Интервидения» посмотрели четыре миллиарда человек.

Финал конкурса прошел 20 сентября в Москве на площадке «Live Арена». В нем приняли участие представители 23 стран. Согласно решению международного жюри, победителем состязания стал певец Дык Фук, представлявший Вьетнам.

Между тем певец от России SHAMAN отказался от оценок на конкурсе. Он сделал соответствующее заявление со сцены после выступления, объяснив решение «законом гостеприимства».