Стало известно о пожаре в Ялте после удара ВСУ

После удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крыму с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районе Ялты начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, горит сухая трава. «В районе Ялты из-за падения обломков сбитого БПЛА загорелась сухая трава», — говорится в сообщении. Уточняется, что на месте происшествия работают экстренные службы. На опубликованной фотографии видно, что в небо поднимается столб белого дыма.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ ударили по санаторию «Форос» в Крыму. Пострадали минимум 15 человек, подробности уточняются.