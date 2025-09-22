Россия
22:27, 21 сентября 2025

Стало известно о пожаре в Ялте после удара ВСУ

Shot: В районе Ялты начался пожар после удара ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

После удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крыму с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районе Ялты начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, горит сухая трава. «В районе Ялты из-за падения обломков сбитого БПЛА загорелась сухая трава», — говорится в сообщении. Уточняется, что на месте происшествия работают экстренные службы. На опубликованной фотографии видно, что в небо поднимается столб белого дыма.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ ударили по санаторию «Форос» в Крыму. Пострадали минимум 15 человек, подробности уточняются.

