00:51, 22 сентября 2025

Три страны подставили Макрона

Филиппо: 3 страны признали Палестину, опередив речь хвастливого Макрона в ООН
Александра Синицына
Александра Синицына

Фото: Eliot Blondet / Reuters

Канада, Австралия и Великобритания официально признали Государство Палестина, сделав это раньше Франции и тем самым подставив президента страны Эммануэля Макрона. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филипп в соцсети X.

«Три страны только что опередили Макрона! Они признали Государство Палестина прямо перед его завтрашним выступлением в ООН. Очевидно, это не совпадение», — написал политик.

По его мнению, президент Франции успел разозлить других мировых лидеров своим хвастовством. «Эти три страны платят ему той же монетой!» — заключил Филиппо.

Ранее Agence France-Presse (AFP) сообщило, что Эммануэль Макрон рассматривает признание Палестины как рычаг давления на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Это решение глава Франции принял еще в апреле, после поездки на границу Египта и сектора Газа.

    Все новости