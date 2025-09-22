Убийца составил план идеального преступления и из-за него попался полиции

В США полицейские нашли план преступления и благодаря ему поймали убийцу

В штате Кентукки, США, полицейские поймали преступника по имени Дэниел Кирни, расправившегося с соседом и их общими собаками. Об этом пишет Fox 56.

Кирни жил в одном доме с Дэмионом Пулом. 9 сентября мать Пула сообщила в полицию, что тот давно не выходил на связь. 12 сентября полицейские прибыли к его дому. Внутри они нашли останки Пула. На его голове была рана от пули, его ноги были связаны, а тело — накрыто одеялами. Кирни нигде не было.

Кроме того, полицейские обнаружили в доме останки двух собак, кучу простыней, рубашек и пальто, испачканных кровью. У входной двери лежала винтовка. Правоохранители сразу заподозрили в совершении преступления Кирни и обыскали его дом на колесах, стоявший неподалеку. Там они наткнулись на план идеального преступления, составленный мужчиной. В тот же день он попался полиции.

В плане Кирни были следующие пункты: навести в доме порядок, избавиться от улик, обработать место преступления, избавиться от останков Пула, сжечь все, что осталось, и развеять пепел в других штатах.

Соседи Пула и Кирни рассказали полицейским, что те часто ссорились и дрались. Иногда они даже слышали выстрелы в районе дома мужчин. Они описали Кирни как агрессивного, жестокого и вспыльчивого человека. По словам соседей, они спрашивали у него об исчезновении Пула, но тот отвечал, что Пул уехал в другой штат.

Ранее сообщалось, что в США сбежавшего убийцу поймали спустя пять лет в другом штате. Он пытался скрыться, используя маскировку: парик и солнцезащитные очки, но не смог убежать от полиции.