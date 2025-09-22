Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:40, 22 сентября 2025Из жизни

Убийца составил план идеального преступления и из-за него попался полиции

В США полицейские нашли план преступления и благодаря ему поймали убийцу
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Luke Sharrett / Getty Images

В штате Кентукки, США, полицейские поймали преступника по имени Дэниел Кирни, расправившегося с соседом и их общими собаками. Об этом пишет Fox 56.

Кирни жил в одном доме с Дэмионом Пулом. 9 сентября мать Пула сообщила в полицию, что тот давно не выходил на связь. 12 сентября полицейские прибыли к его дому. Внутри они нашли останки Пула. На его голове была рана от пули, его ноги были связаны, а тело — накрыто одеялами. Кирни нигде не было.

Кроме того, полицейские обнаружили в доме останки двух собак, кучу простыней, рубашек и пальто, испачканных кровью. У входной двери лежала винтовка. Правоохранители сразу заподозрили в совершении преступления Кирни и обыскали его дом на колесах, стоявший неподалеку. Там они наткнулись на план идеального преступления, составленный мужчиной. В тот же день он попался полиции.

Материалы по теме:
Старина Рэй Кровожадного убийцу искали 43 года. Им оказался добродушный пенсионер
Старина РэйКровожадного убийцу искали 43 года. Им оказался добродушный пенсионер
8 июня 2019
Бумажный след Убийство отца прокурора не могли раскрыть 80 лет. Все изменил случайный снимок
Бумажный следУбийство отца прокурора не могли раскрыть 80 лет. Все изменил случайный снимок
23 марта 2019

В плане Кирни были следующие пункты: навести в доме порядок, избавиться от улик, обработать место преступления, избавиться от останков Пула, сжечь все, что осталось, и развеять пепел в других штатах.

Соседи Пула и Кирни рассказали полицейским, что те часто ссорились и дрались. Иногда они даже слышали выстрелы в районе дома мужчин. Они описали Кирни как агрессивного, жестокого и вспыльчивого человека. По словам соседей, они спрашивали у него об исчезновении Пула, но тот отвечал, что Пул уехал в другой штат.

Ранее сообщалось, что в США сбежавшего убийцу поймали спустя пять лет в другом штате. Он пытался скрыться, используя маскировку: парик и солнцезащитные очки, но не смог убежать от полиции.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп ознакомился с предложением Путина по стратегическому оружию

    Жителей Новой Москвы перепугал низколетящий грузовой самолет

    Джулия Фокс без трусов пришла в ресторан

    Убийца составил план идеального преступления и из-за него попался полиции

    Россиянка оставила 4-летнюю дочь в отеле Таиланда и исчезла. Через неделю ее нашли в невменяемом состоянии. Что с ней произошло?

    Синоптик опроверг прогноз о выпадении снега в Москве в конце сентября

    Путин разрешил иностранцам платить за российский газ не только в Газпромбанке

    Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице

    Украинцы «убили» губернатора Херсонской области с помощью Telegram

    На «Госуслугах» заменят паспорт QR-кодом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости