14:45, 22 сентября 2025Россия

В Госдуме назвали цель удара ВСУ по Крыму

Депутат Вассерман назвал запугивание граждан целью удара ВСУ по Крыму
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по курортному району на юге Крыма, чтобы запугать граждан. Такую цель атаки назвал депутат Госдумы Анатолий Вассерман, его слова приводит MK.RU.

«Цель террористов не ослабление военной силы или экономики нашей страны. Их цель — запугать граждан в надежде, что те потребуют от власти изменить политику», — сообщил парламентарий.

По его словам, Россия может ответить на подобные удары только полной ликвидацией Украины. Пока это государство существует, оно будет продолжать подобные атаки, уверен депутат Госдумы.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что дроны ВСУ, ударившие по курортной зоне Крыма, могли быть запущены только из акватории Черного моря. По его мнению, исходя из боезапаса и мощности дронов «это не была агентура» украинских спецслужб.

ВСУ атаковали Крым вечером в воскресенье, 21 сентября. Под удар попала курортная зона в поселке Форос на юге полуострова. Жертвами удара, по последним данным, стали 3 человека, еще 16 пострадали. Повреждения получили объекты на территории санатория «Форос» и здание школы.

