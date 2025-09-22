Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:18, 22 сентября 2025Мир

В ХАМАС отреагировали на признание Палестины странами Запада

В ХАМАС назвали признание Палестины важным шагом для давления на Израиль
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Признание Палестины рядом западных стран является важным шагом для усиления давления на Израиль. Об этом заявил РИА Новости представитель радикального палестинского движения ХАМАС в Ливане Валид Килани.

«Европейское признание государства Палестина является очень важным шагом, особенно с точки зрения давления с целью сорвать планы [премьер-министра Израиля Беньямина] Нетаньяху по выселению палестинцев с их земли», — сказал он.

Килани добавил, что также считает необходимыми практические действия международного сообщества и арабских стран по привлечению Израиля к ответственности за свои действия, в том числе предполагающие его международную изоляцию.

21 сентября Палестину официально признала Великобритания. Аналогичное решение приняли Канада, Австралия и Португалия. Ряд других стран после этого сообщили о планах признать палестинскую государственность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о «добровольных самоограничениях» на ядерный арсенал России и сделал предложение США. Чего он ждет от Вашингтона?

    Пригожин назвал лучшего артиста для «Интервидения-2026»

    Операции с криптовалютой стоили россиянину свободы

    Москвичей предупредили о последнем солнечном дне

    Один политический блок отказался от участия в парламентских выборах Молдавии

    ЦБ заявил об очень высоком росте зарплат россиян

    В Турции прогремел взрыв

    Лондон вывел из-под санкций дочь российского миллиардера

    В Сербии представили «аналог HIMARS»

    В США обратились с призывом к Трампу после предложения Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости