В ХАМАС отреагировали на признание Палестины странами Запада

Признание Палестины рядом западных стран является важным шагом для усиления давления на Израиль. Об этом заявил РИА Новости представитель радикального палестинского движения ХАМАС в Ливане Валид Килани.
«Европейское признание государства Палестина является очень важным шагом, особенно с точки зрения давления с целью сорвать планы [премьер-министра Израиля Беньямина] Нетаньяху по выселению палестинцев с их земли», — сказал он.
Килани добавил, что также считает необходимыми практические действия международного сообщества и арабских стран по привлечению Израиля к ответственности за свои действия, в том числе предполагающие его международную изоляцию.
21 сентября Палестину официально признала Великобритания. Аналогичное решение приняли Канада, Австралия и Португалия. Ряд других стран после этого сообщили о планах признать палестинскую государственность.