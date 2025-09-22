В ХАМАС отреагировали на признание Палестины странами Запада

В ХАМАС назвали признание Палестины важным шагом для давления на Израиль

Признание Палестины рядом западных стран является важным шагом для усиления давления на Израиль. Об этом заявил РИА Новости представитель радикального палестинского движения ХАМАС в Ливане Валид Килани.

«Европейское признание государства Палестина является очень важным шагом, особенно с точки зрения давления с целью сорвать планы [премьер-министра Израиля Беньямина] Нетаньяху по выселению палестинцев с их земли», — сказал он.

Килани добавил, что также считает необходимыми практические действия международного сообщества и арабских стран по привлечению Израиля к ответственности за свои действия, в том числе предполагающие его международную изоляцию.

21 сентября Палестину официально признала Великобритания. Аналогичное решение приняли Канада, Австралия и Португалия. Ряд других стран после этого сообщили о планах признать палестинскую государственность.