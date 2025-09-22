Россия
12:52, 22 сентября 2025Россия

В Кремле переадресовали Минобороны вопросы об атаке ВСУ на Крым

Песков переадресовал Минобороны вопросы об атаке ВСУ на Крым
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минобороны вопросы об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым. Об этом пишет ТАСС.

«Это больше прерогатива Министерства обороны, лучше по этому вопросу обращаться к ним», — сказал представитель Кремля в ответ на просьбу журналистов прокомментировать действия Киева.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой. Сейчас следователи и криминалисты изымают фрагменты дронов для проведения необходимых экспертиз

Вечером 21 сентября ВСУ ударили по курортной зоне Крыма. В Минобороны России сообщили, что атака была проведена с применением беспилотников, оснащенных фугасными снарядами. По последним данным, жертвами налета стали три человека, еще 15 пострадали. Четверо из получивших ранения находятся в тяжелом состоянии.

.
