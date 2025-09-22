В МИД России рассказали о стадном мышлении стран ЕС

Логвинов: Большинство стран ЕС в ООН демонстрируют стадное мышление

Большинство стран Европейского союза (ЕС) в ООН демонстрируют «стадное мышление». Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов, сообщает ТАСС.

«Подавляющему большинству стран — членов ЕС свойственно брюссельское стадное мышление», — сказал он.

По его словам, лидеры стран Евросоюза напоминают героев картины нидерландского художника эпохи Северного Возрождения Питера Брейгеля-старшего «Притча о слепых», когда путники тянут друг друга в пропасть.

Ранее Логинов подтвердил, что министр иностранных дел Сергей Лавров выступит с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Он отметил, что в Нью-Йорке запланирован ряд мероприятий по линии БРИКС, G20 и ОДКБ.