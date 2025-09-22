В Польше назвали свое уязвимое место

Директор Бюро нацбезопасности Ценцкевич: Польша не готова к защите своего неба

Польша не готова полностью обеспечить защиту своего воздушного пространства. Об этом заявил директор Бюро национальной безопасности страны Славомир Ценцкевич в эфире RadioZet.

«Мы не готовы к полной защите от массового вторжения воздушных судов вражеского государства. Нет ни одной страны в мире, которая могла бы на 100 защитить свое воздушное пространство, но нам все равно нужно развиваться в этом направлении», — отметил он.

По словам Ценцкевича, Польша крайне нуждается в поддержке союзников по НАТО в вопросе защиты своего неба. Он указал на то, что без помощи Североатлантического альянса Варшава «не способна даже временно обеспечить безопасность собственного воздушного пространства».

Ранее в Минобороны Великобритании сообщили, что два британских истребителя Королевских ВВС Typhoon совершили первый полет над Польшей в рамках операции «Восточный часовой» (Eastern Sentry). Глава британского оборонного ведомства Джон Хили заявил, что полеты посылают четкий сигнал о том, что «воздушное пространство НАТО будет под защитой».