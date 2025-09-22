Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:08, 22 сентября 2025РоссияЭксклюзив

В России объяснили предложение Путина США

Депутат Журова: Продлить ДСНВ проще, чем заключать новый договор
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин предложил США соблюдать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), потому что продлить текущее соглашение проще и быстрее, чем заключать новое, объяснила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова.

«Подписать новый договор — это целый процесс, серьезные межгосударственные процедуры. Просто взять и подписать договор нельзя. Чтобы он заработал, необходимо пройти ряд долгих процедур. Поэтому понятно, что даже продление соглашения требует времени, а новое соглашение — это еще более серьезные юридические и временные затраты», — сказала Журова.

Парламентарий предположила, что Владимир Путин мог обсудить такой формат ДСНВ с американским президентом Дональдом Трампом в ходе встречи в Анкоридже. Она также выразила надежду, что коллеги из США не станут слишком долго думать над продлением соглашения.

«Единственное, допускаю, что договор может потребовать каких-то дополнительных правок, связанных с тем, что время ушло вперед. Но это все равно проще, чем подписывать полностью новое соглашение», — заключила депутат.

Ранее Путин заявил, что Россия готова добровольно соблюдать ДСНВ, если аналогичный шаг сделают США. Это предложение он озвучил в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о «добровольных самоограничениях» на ядерный арсенал России и сделал предложение США. Чего он ждет от Вашингтона?

    В России электричка с пассажирами вспыхнула во время движения и попала на видео

    Мины в зоне СВО нейтрализуют лазерами

    Эвакуация объявлена в двух российских судах

    Украинские военные попытались закрепиться на позиции и попали под ФАБ

    В Москве объявлен желтый погодный уровень

    В ХАМАС отреагировали на признание Палестины странами Запада

    Сотрудница авиакомпании унизила пассажирку из-за слишком откровенного наряда

    В МИД России пригрозили Украине за удар ВСУ по Крыму

    Трамп встретится с президентом Аргентины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости