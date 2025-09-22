В России объяснили предложение Путина США

Депутат Журова: Продлить ДСНВ проще, чем заключать новый договор

Президент России Владимир Путин предложил США соблюдать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), потому что продлить текущее соглашение проще и быстрее, чем заключать новое, объяснила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова.

«Подписать новый договор — это целый процесс, серьезные межгосударственные процедуры. Просто взять и подписать договор нельзя. Чтобы он заработал, необходимо пройти ряд долгих процедур. Поэтому понятно, что даже продление соглашения требует времени, а новое соглашение — это еще более серьезные юридические и временные затраты», — сказала Журова.

Парламентарий предположила, что Владимир Путин мог обсудить такой формат ДСНВ с американским президентом Дональдом Трампом в ходе встречи в Анкоридже. Она также выразила надежду, что коллеги из США не станут слишком долго думать над продлением соглашения.

«Единственное, допускаю, что договор может потребовать каких-то дополнительных правок, связанных с тем, что время ушло вперед. Но это все равно проще, чем подписывать полностью новое соглашение», — заключила депутат.

Ранее Путин заявил, что Россия готова добровольно соблюдать ДСНВ, если аналогичный шаг сделают США. Это предложение он озвучил в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности.