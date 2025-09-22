Россия
В России пообещали уничтожить ударившие по курортной зоне Крыма подразделения ВСУ

Никита Абрамов
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украинские подразделения, ударившие по курортной зоне в Крыму, будут уничтожены. Об этом заявил военный летчик, генерал-майор Владимир Попов, его слова приводит aif.ru.

«Эти подразделения ВСУ будут выявлены и уничтожены. Может, не сегодня ночью и не завтра, но точно будут уничтожены», — сказал он.

По словам военного, следы подобных действий всегда остаются, поэтому ответственных за атаку обязательно найдут.

Вечером 21 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по курортной зоне Крыма. В Минобороны России сообщили, что атака была проведена с применением беспилотников, оснащенных фугасными снарядами. По последним данным, жертвами налета стали три человека, еще 15 пострадали.

