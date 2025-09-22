Россия
В России оценили доказательства проникновения в воздушное пространство Эстонии

Карасин: Необходимо расследовать нарушение воздушного пространства Эстонии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Michael Szönyi / imagebroker.com / Globallookpress.com

Возможное проникновение российских истребителей в воздушное пространство Эстонии требует расследования, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам
Григорий Карасин. Так он в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал заявление эстонского дипломата Йонатана Всевиова о том, что республика располагает доказательствами нарушения воздушного пространства Россией.

«Серьезные люди подобные заявления подкрепляют специальным расследованием, и громкие заявления по мегафону ровным счетом ничему не способствуют кроме разжигания эмоциональных страстей, ненависти и, одним словом, подозрительности. Поэтому всерьез, если надо разбираться, давайте представим соответствующие записи», — сказал Карасин.

Необходимо серьезно подойти к расследованию пришедшего – это касается всех без исключения случаев подобного рода, подчеркнул он.

Ранее эстонский дипломат Йонатан Всевиов заявил о том, у Эстонии есть неопровержимые доказательства нарушения воздушного пространства Россией. По его словам, подобные доказательства имеются не только у республики, но и у всех ее союзников.

Ранее в западной прессе появились сообщения о том, что якобы три российских истребителя МиГ-31 пролетели восемь километров в воздушном пространстве Эстонии.

В Минобороны России пояснили, что 19 сентября три истребителя МиГ-31 действительно совершали плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Однако полет прошел в плановом режиме, самолеты от курса не отклонялись и воздушное пространство других стран не нарушали, что подтверждено средствами объективного контроля.

