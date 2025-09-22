Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:44, 22 сентября 2025Наука и техника

В Сербии представили «аналог HIMARS»

В Сербии представили новый ракетный комплекс Sumadija
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Srđan Popović / Wikimedia

Новый ракетный комплекс Sumadija («Шумадија»), который может нести ракеты нескольких типов, представили на параде в честь Дня сербского единства в Белграде. На соответствующие снимки обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

Модульную систему можно считать условным аналогом американского комплекса HIMARS, который способен нести управляемые реактивные снаряды GMLRS и баллистические ракеты ATACMS.

«Шумадија» способна запускать 262-миллиметровые тактические ракеты «Јерина-2» с дальностью до 70 километров, баллистические ракеты «Јерина-1» с дальностью до 285 километров и крылатые ракеты «Вила-1», которые могут поразить цель на расстоянии до 290 километров.

Материалы по теме:
Танк Т-80: производство и боевое применение. В чем его превосходство над дизельными танками
Танк Т-80: производство и боевое применение.В чем его превосходство над дизельными танками
13 декабря 2024
Боги войны. Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
Боги войны.Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
5 октября 2023

Комплекс на четырехосном колесном шасси предназначен для поражения различных важных объектов противника, включая системы ПВО, военные базы, стоянки авиации и другие цели.

В августе в Китае заметили подвижные макеты американских реактивных систем залпового огня HIMARS на шасси трехосных грузовиков. Машины можно использовать для отработки алгоритмов самонаведения высокоточного оружия на тренировках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о «добровольных самоограничениях» на ядерный арсенал России и сделал предложение США. Чего он ждет от Вашингтона?

    Пригожин назвал лучшего артиста для «Интервидения-2026»

    Операции с криптовалютой стоили россиянину свободы

    Москвичей предупредили о последнем солнечном дне

    Один политический блок отказался от участия в парламентских выборах Молдавии

    ЦБ заявил об очень высоком росте зарплат россиян

    В Турции прогремел взрыв

    Лондон вывел из-под санкций дочь российского миллиардера

    В Сербии представили «аналог HIMARS»

    В США обратились с призывом к Трампу после предложения Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости