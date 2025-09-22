В сети появилось фото отметившей 91-летие Софи Лорен

В сети появилось фото отметившей 91-летие итальянской актрисы Софи Лорен

В сети появилось фото отметившей 91-летие итальянской актрисы и певицы Софи Лорен. Данная публикация размещена на странице ее сына, дирижера Карло Понти — младшего в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость предстала перед камерой, сидя за столом в кругу семьи. Она позировала в белой рубашке и пиджаке и с объемной волнистой укладкой. При этом артистка надела очки с коричневыми линзами, колье и массивный перстень, а также нанесла на губы коричневую помаду и подчеркнула глаза черной подводкой.

Кроме того, Понти продемонстрировал видео из ресторана, на котором Лорен приносят праздничный торт.

В июле сообщалось, что Карло Понти — младший обвенчался с уроженкой Грузии Мариам Шарманашвили, которая младше него на 20 лет.