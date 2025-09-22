Россия
В СПЧ прокомментировали рейд «Русской общины» в Бутово

Член СПЧ Кабанов: «Русская община» проводила рейд по незаконной миграции
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Десятки сторонников «Русской общины», которые вышли на рейд в Бутово совместно с МВД, были привлечены в качестве дружинников для помощи полиции для контроля за незаконной миграцией, считает член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. В разговоре с «Лентой.ру» он пояснил, что сотрудников МВД не хватает и поэтому привлечение граждан для помощи правоохранителям способствует общественному порядку.

«Русская община совместно с МВД проводила мероприятия по незаконной миграции. И были привлечены дополнительные силы. Вопрос в том, что я не знаю, сколько там народа проходило. Видео я видел, там не так уж и много народа. Дело в том, что в Бутово у нас были большие проблемы с миграцией, и поэтому было принято решение провести такой рейд МВД. Поэтому в качестве сотрудников были привлечены (…) Насколько я знаю, может быть, это и не так», — сказал Кабанов.

Он пояснил, что, согласно действующему закону о дружинах, МВД имеет право привлекать кого угодно в качестве дружинников. По его мнению, закон о дружинниках надо менять и усиливать, но на сегодняшний день, с учетом того что существует нехватка сотрудников МВД, а угрозы незаконной миграции растут, нужно усиливать работу в этом направлении.

«Я считаю, что это совершенно не мешает, наоборот, когда общество работает вместе с МВД, это работает на общественный порядок и для обеспечения общественной безопасности», — подытожил член СПЧ.

Ранее Telegram-канал «Община НОВОСТИ», связанный с «Русской общиной», опубликовал видео, на котором десятки людей с нашивками и в масках прошли вереницей по тротуарам в московском Бутово, на заднем плане были видны проблесковые маячки полицейских автомобилей. При этом о целях рейда не сообщалось.

