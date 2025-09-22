Россия
18:16, 22 сентября 2025Россия

Власти раскрыли данные о многомиллионном ущербе от атаки ВСУ по курортной зоне Крыма

Мэр Ялты Павленко: Ущерб от атаки ВСУ на Форос превысил 18,7 миллиона рублей
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Янина ПаVленко | Ялта 🌴»

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ), предпринятая вечером 21 сентября, на поселок Форос на юге Крыма нанесла многомиллионный ущерб. Оценку властей раскрыла мэр Ялты Янина Павленко в Telegram.

По предварительной оценке, ущерб от удара по курортной зоне уже превышает 18,7 миллиона рублей.

По словам Павленко, сейчас местные власти действуют в рамках режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Однако на основании данных об ущербе готовятся документы с просьбой к главе Крыма Сергею Аксенову расширить действие режима на всю республику.

Мэр подчеркнула, что департаменту строительства и благоустройства получено в срочном порядке оценить полную картину повреждений, чтобы определить перечень необходимых для восстановления средств.

ВСУ ударили по курортной зоне Крыма вечером 21 сентября. В Минобороны России сообщили, что атака была проведена с применением беспилотников, оснащенных фугасными снарядами. По последним данным, жертвами налета стали три человека, еще 15 пострадали. Четверо из получивших ранения находятся в тяжелом состоянии.

.
