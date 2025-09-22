Власти раскрыли данные о многомиллионном ущербе от атаки ВСУ по курортной зоне Крыма

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ), предпринятая вечером 21 сентября, на поселок Форос на юге Крыма нанесла многомиллионный ущерб. Оценку властей раскрыла мэр Ялты Янина Павленко в Telegram.
По предварительной оценке, ущерб от удара по курортной зоне уже превышает 18,7 миллиона рублей.
По словам Павленко, сейчас местные власти действуют в рамках режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Однако на основании данных об ущербе готовятся документы с просьбой к главе Крыма Сергею Аксенову расширить действие режима на всю республику.
Мэр подчеркнула, что департаменту строительства и благоустройства получено в срочном порядке оценить полную картину повреждений, чтобы определить перечень необходимых для восстановления средств.
ВСУ ударили по курортной зоне Крыма вечером 21 сентября. В Минобороны России сообщили, что атака была проведена с применением беспилотников, оснащенных фугасными снарядами. По последним данным, жертвами налета стали три человека, еще 15 пострадали. Четверо из получивших ранения находятся в тяжелом состоянии.