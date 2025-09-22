Забота о себе
Врач предупредил о маскирующемся за лишним весом серьезном заболевании

Хирург Буриков предупредил, что ожирение маскирует ранние признаки диабета
Наталья Обрядина
Фото: Unsplash

Из-за избыточного веса человек может пропустить симптомы развития сахарного диабета, предупредил бариатрический хирург, сооснователь приложения Slimmer Максим Буриков. Эту опасность ожирения он раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

«Лишний вес маскирует ранние признаки диабета второго типа. Пациенты жалуются на одышку, слабость, потливость, повышенную жажду или постоянную усталость, но объясняют эти симптомы лишними килограммами, а не с проблемами со здоровьем», — рассказал врач. В результате это серьезное заболевание годами может оставаться недиагностированным.

Буриков объяснил, что жировая ткань сама по себе влияет на обмен веществ и снижает чувствительность организма к инсулину, поэтому чем ее больше, тем выше уровень сахара в крови. Однако стандартные анализы не всегда выявляют проблему, отметил доктор.

В связи с этим врач посоветовал людям с избыточной массой тела насторожиться, если у них есть такие симптомы, как частые ночные мочеиспускания, онемение конечностей, повышенный аппетит, резкий набор веса, хроническая усталость, частые инфекции и долго заживающие раны. При появлении нескольких из этих признаков он призвал сдать анализ на гликированный гемоглобин.

Ранее эндокринолог Анастасия Калмурзина предупредила, что ночная потливость может быть признаком трех серьезных заболеваний. В частности, причиной этой патологии может оказаться гипогликемия — резкое снижение уровня сахара в крови, которое может встречаться у людей с декомпенсированным сахарным диабетом или при неправильно подобранной терапии.

