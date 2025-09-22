ВСУ пытались ударить по промышленному объекту в российском регионе

Астраханский губернатор Бабушкин: ВСУ пытались атаковать промышленный объект

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать промышленный объект в Астраханской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Бабушкин в Telegram-канале.

«Главной целью ВСУ был промышленный объект региона. При падении обломков возникли локальные очаги возгорания, которые были оперативно ликвидированы», — сообщил губернатор.

По его данным, пострадал один человек — осколочные ранения получила женщина, ее доставили в областную клиническую больницу. Жизни пострадавшей ничего не угрожает, добавил Бабушкин. Он призвал жителей обращаться по номеру 112 при обнаружении обломков дрона и не подходить к ним близко.

Согласно данным Минобороны, над Астраханской областью за ночь сбили 13 летательных аппаратов. Под удар также попали девять других регионов, всего над Россией перехватили 114 летательных аппаратов.