Зафиксирован масштабный сдвиг на границе ядра Земли

GRL: Сдвиг масс пород на границе ядра Земли изменил магнитное поле планеты
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Vadim Sadovski / Shutterstock / Fotodom

Французские ученые обнаружили свидетельства масштабного сдвига масс пород, произошедшего на глубине около трех тысяч километров — на границе между мантией и ядром Земли. Это событие, зафиксированное в 2006–2008 годах, представляет собой значительную геологическую аномалию, причины которой пока остаются неясными. Результаты исследования опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

Аномалия проявилась как необычный гравитационный сигнал, зарегистрированный спутниками GRACE. По мнению исследователей, он может быть связан с фазовым переходом минерала перовскита — одного из главных «строительных блоков» мантии. Под колоссальным давлением он способен превращаться в постперовскит, меняя плотность и вызывая перераспределение масс на глубине около 2900 километров.

Такое изменение могло привести к деформации границы между ядром и мантией примерно на 10 сантиметров. Ученые предполагают, что это повлияло на движение расплавленного металла во внешнем ядре и, как следствие, на магнитное поле Земли.

Исследователи подчеркивают: подобные процессы позволяют лучше понять динамику недр планеты, которая напрямую связана с ее эволюцией и устойчивостью магнитного поля, защищающего Землю от солнечного ветра.

Ранее ученые обнаружили гигантские структуры на границе мантии и ядра Земли — так называемые BLOBS, которые могут вызывать мощные вулканические извержения.

    Все новости