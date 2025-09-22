Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:20, 22 сентября 2025Ценности

Зарытый в смутные годы Европы клад подняли на поверхность

Краевед Панек нашел в Польше старинный клад из 5 тыс. монет XVII века
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

В Польше подняли на поверхность клад, который был зарыт в смутные годы Европы. Его обнаружил краевед Гжегож Панек вблизи Шверщув в Люблинском воеводстве, сообщает «Наука.ТВ».

Панек исследовал сельскохозяйственные земли с металлоискателем, как вдруг прибор подал сигнал. Сначала из земли удалось извлечь всего несколько окисленных медных монет, но выяснилось, что их намного больше. Всего клад насчитывает порядка пяти тысяч медных и серебряных монет XVII века, большинство из которых отчеканили в период правления короля Яна II Казимира между 1650 и 1657 годами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это вопрос доверия». Макрон назвал конфискацию российских активов нарушением международного права

    Еще один российский аэропорт ввел ограничения на полеты

    Известные таблетки от давления оказались защитой от диабета

    Рублю предрекли тяжелые времена

    Зарытый в смутные годы Европы клад подняли на поверхность

    Женщина разломала печенье с предсказанием и неприятно удивилась

    Мужчина не пережил поездку на новейшем аттракционе и озадачил полицию

    Звезда «Форсажа» отказалась от бюстгальтера на красной дорожке

    Вице-президент США Вэнс назвал причину убийства Кирка

    В США захотели связать прием беременными парацетамола с аутизмом у детей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости