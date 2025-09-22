Значение установки контроля над селом в Днепропетровской области объяснили

Марочко: Установление контроля над Калиновским заставит перебросить резервы ВСУ

Установление контроля над Калиновским заставит перебросить резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ) с других направлений. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

ВСУ «пытаются перебрасывать какие-то резервы, но тем самым оголяют линию боевого соприкосновения на других участках, что как раз и дает нам возможность продвигаться интенсивнее и освобождать нашу территорию», уточняет Марочко.

Он также отметил, что взятие Калиновского позволяет продолжать формировать буферную зону вдоль границы у Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области с Днепропетровской областью.

22 сентября стало известно, что Вооруженные силы России взяли под контроль село Калиновское в Днепропетровской области. Уточнялось, что контроль над населенным пунктом установили штурмовики 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской бригады.