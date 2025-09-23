23 сентября в России отмечают День информационных подразделений МВД, а в мире празднуют Международный день жестовых языков. Православные верующие вспоминают преподобного князя Андрея Вологодского. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 23 сентября — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
День информационных подразделений МВД РФ
23 сентября 1918 года в РСФСР было утверждено «Положение о статистическом отделе Комиссариата внутренних дел», работа которого обеспечивала сбор и хранение информации о состоянии и динамике преступности в стране.
В настоящее время Информационные подразделения МВД занимаются составлением и хранением баз данных (например, с отпечатками пальцев), архивных документов и экспертиз. Но главное — сотрудники ведомства помогают органам внутренней власти получить важнейшие сведения: научно-технические, справочные, оперативные, криминалистические, дактилоскопические и многие другие.
Праздники в мире
Международный день жестовых языков
По данным Всемирной федерации глухих, в настоящее время на планете проживают более 70 миллионов глухих людей. В совокупности они используют более 300 жестовых языков.
Международный день жестовых языков впервые отпраздновали в 2018 году по инициативе ООН. Главная цель Дня — отметить роль жестовых языков в жизни глухих и подчеркнуть важность создания комфортной среды для людей с инвалидностью.
День рождения жевательной резинки
Считается, что жвачку придумал американец Джон Куртис. 23 сентября 1848 года в домашних условиях он создал конфету из смолы и парафина.
Хотя, конечно, первые прототипы жевательной резинки появились намного раньше. Самое раннее подобие жвачки датируется VII-II веками до нашей эры. Ее нашли во время раскопок на севере Европы — это были куски доисторической смолы со следами человеческих зубов.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 23 сентября
- Дeнь рождения поисковой системы «Яндекс»;
- День чайных драконов;
- День образовательных технологий.
Какой церковный праздник 23 сентября
День памяти преподобного Иоасафа Каменского (в миру Андрея Вологодского, князя)
Андрей Вологодский был сыном Заозерского князя Димитрия, из рода ярославских. В 20 лет он принял иночество с именем Иоасафа в Спасо-Каменной обители. Все свое время он посвящал молитве и духовным подвигам, держал строгие посты — согласно преданию, в последние дни земной жизни Иоасаф вкушал пищу только раз в неделю.
Житие святого гласит, что такой аскетичной жизнью Иоасаф достиг высшей степени духовности и смог видеть самого Бога. 23 сентября 1453 года он мирно завершил земной путь. Считается, что при гробе святого неоднократно совершались чудеса и исцеления.
Какие еще церковные праздники отмечают 23 сентября
- День памяти мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры;
- День памяти преподобного Павла Послушливого;
- День памяти апостолов от 70-ти Апеллия, Лукия и Климента;
- День памяти святителей Петра и Павла Никейских;
Приметы на 23 сентября
В народном календаре 23 сентября — День Петра и Павла Рябинников. Раньше в это время было принято заготавливать рябину на зиму, считалось, что в праздник она приобретает целебные свойства.
- Хорошей приметой на Руси считалось развесить по дому кисти с ягодами рябины в качестве оберега.
- 23 сентября девушки ходили «шептаться» к рябине, чтобы она «услышала» их заветные желания и исполнила их.
- Считалось, что 23 сентября нельзя хвастаться и вообще рассказывать о своих достижениях. Иначе впереди будут трудные испытания.
- Если к 23 сентября на рябине много ягод — осень будет дождливой.
Кто родился 23 сентября
Эдвард Радзинский (89 лет)
Эдвард Радзинский — советский и российский писатель, сценарист и телеведущий, автор ряда популярных книг и телепередач по истории России.
Его пьесы ставили на сцене многих известных театров такие режиссеры, как Анатолий Эфрос и Роман Виктюк. Кроме того, Радзинский стал автором сценария к семи телевизионным фильмам, в числе которых «Еще раз про любовь», «Каждый вечер в одиннадцать» и других.
Хулио Иглесиас (82 года)
Испанский певец Хулио Иглесиас считается одним из самых коммерчески успешных поп-исполнителей современности. За годы карьеры он продал более 300 миллионов своих пластинок по всему миру. В 2013 году его имя внесли в Зал славы латиноамериканских авторов песен. В том же году Иглесиас попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый продаваемый латиноамериканский исполнитель.
Кто еще родился 23 сентября
- Елена Винник (49 лет) — российская журналистка;
- Роми Шнайдер (1938-1982) — немецко-французская актриса;
- Иван Краско (1930-2025) — советский и российский актер.