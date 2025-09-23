Наука и техника
Показаны внутренности самого тонкого смартфона Apple

Сверхтонкий iPhone Air оказалось легко отремонтировать из-за выступа смартфона
Кадр: iFixit / YouTube

Энтузиасты из компании iFixit разобрали iPhone Air и показали внутренние детали самого тонкого смартфона Apple. Об этом сообщается на сайте фирмы.

Специалисты компании занимаются разборкой гаджетов и составлением инструкций по ремонту. По словам экспертов, они ожидали, что рекордно тонкий телефон будет сложно отремонтировать. Однако инженеры Apple разместили основные детали устройства в выступе, который расположен на задней панели iPhone.

Они обнаружили, что все главные компоненты смартфона открываются мастеру практически сразу после снятия задней крышки. Также с помощью томографа специалисты выяснили, что титановая рамка надежно защищает iPhone Air от воздействия посередине. Однако если приложить силу в верхней или нижней части аппарата, то его можно сломать. В этом случае первыми приходят в негодность пластиковые антенны, а затем ломается сам корпус.

В заключение специалисты iFixit подтвердили ранние сообщения, что аккумулятор Air занимает практически все пространство внутри телефона. «Несмотря на сравнительно небольшую емкость батареи, ее вес составляет 28 процентов от общего веса смартфона — больше, чем вес любого другого компонента», — заявили авторы.

Новый iPhone Air получил 7 из 10 баллов по шкале ремонтопригодности iFixit.

Ранее инсайдер Марк Гурман заявил, что первый складной смартфон от Apple будет похожим на ультратонкий iPhone Air. Его стоимость составит минимум 2000 долларов, или около 167 тысяч рублей.

