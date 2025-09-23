Экономика
19:11, 23 сентября 2025Экономика

Более миллиона человек эвакуировали в ожидании супертайфуна в Китае

Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Tyrone Siu / Reuters

В Китае эвакуировали более 1,04 миллиона человек в ожидании надвигающегося на юг страны супертайфуна. Об этом сообщает телеканал CCTV.

Речь идет о супертайфуне «Рагаса» со скоростью ветра 20 километров в час, который приближается к провинции Гуандун. По прогнозам специалистов, 24-25 сентября явление ударит по острову Хайнань, провинции Гуандун, Гуанси-Чжуанскому автономному району и по специальным административным районам Гонконгу и Макао, а также затронет провинцию Юньнань.

Метеорологи ожидают ураганы, проливные дожди, масштабные наводнения и даже цунами. В связи с этим из провинции Гуандун уже эвакуировали более 1,044 миллиона человек. В опасных районах приостановили учебу в школе, работу магазинов и предприятий.

Ранее сообщалось, что супертайфун «Рагаса» обрушился на филиппинский остров Калаян. Максимальная скорость ветра составляет 59 метров в секунду, а порывы достигают 81 метра в секунду. На острове ветром уже сорвало крышу одной из школ — обломки рухнули на эвакуационный центр, один человек пострадал.

    Все новости