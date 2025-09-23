Россия
19:45, 23 сентября 2025Россия

Дипломатическая машина Северной Кореи попала в ДТП в центре Москвы

В центре Москвы дипломатический автомобиль Северной Кореи попал в ДТП
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

В центре Москвы дипломатический автомобиль Северной Кореи попал в аварию. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

ДТП произошло на Каретном ряду. Легковой автомобиль притормозил на красный сигнал светофора, за ним остановилось такси. Следовавший позади дипломатический автомобиль на скорости врезался в такси, которое ударилось во впереди стоящую машину.

Водитель автомобиля с красными номерами сообщил, что работает в посольстве КНДР. Аварию он объяснил тем, что не смог ничего сделать из-за остановившейся впереди машины.

В этот же день фура взорвалась после массового ДТП на трассе Р-254 в Новосибирской области. На дороге столкнулись три фуры и «Газель». В ДТП и при взрыве водитель «Газели» получил несовместимые с жизнью травмы.

    Все новости