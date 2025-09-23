Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:57, 23 сентября 2025Культура

Джиган оценил идею представить Россию на «Интервидении»

Джиган и Seville заявили, что не отказались бы представлять РФ на «Интервидении»
Камилла Абдуллина (Редактор отдела «Культура»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) и певица Seville (настоящее имя — Севиль Велиева) прокомментировали идею о том, чтобы представить Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» в 2026 году. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Звездач».

Отмечается, что сначала исполнители засмущались от вопроса-предложения журналиста, но затем ответили согласием. «Почему бы и нет? С удовольствием», — сказал Джиган.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин назвал свою супругу певицу Валерию лучшим кандидатом на участие в «Интервидении» в следующем году.

Конкурс «Интервидение-2025» состоялся 20 сентября. Согласно решению международного жюри, победителем состязания стал певец Дык Фук, представлявший Вьетнам. Известно, что Саудовская Аравия официально заявила о готовности принять у себя конкурс в 2026 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны России заявили о превращенном в крепость Купянске

    Китайское судно впервые зашло в крымский порт

    В России заявили о спящих ячейках после атак ВСУ на Москву

    Госсекретарь США ответил на вопрос о новых санкциях против России

    Расследование дела в отношении политика Гозмана завершено

    Госсекретарь США описал вклад ООН в мир на Украине фразой «приходится тащить все на себе»

    На дне озера нашли обломки затонувшего 140 лет назад корабля-призрака

    Россиян предупредили о наказании за поцелуи

    Опровергнут миф о влиянии кофе на работу мозга

    Военный прокомментировал удар России по объектам ВСУ за теракт в Крыму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости