Еще над одним скандинавским государством заметили дроны

Aftonbladet: Над военным объектом в Осло заметили дроны

В небе над военным объектом в Осло, Норвегия, вечером 22 сентября заметили дроны. Как сообщает газета Aftonbladet, в связи с этим военнослужащие подняли тревогу.

Уточняется, что беспилотники были замечены военнослужащими. Сразу после этого в городе началась полицейская операция. По ее результатам были задержаны два человека — оба граждане Сингапура.

Сейчас силовики выясняют, зачем задержанные находились рядом с военным объектом и как они связаны с замеченными дронами.

Ранее аэропорт Копенгагена приостановил работу в связи с тем, что над городом были замечены от двух до четырех «крупных» дронов.