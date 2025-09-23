Мир
Еще над одним скандинавским государством заметили дроны

Aftonbladet: Над военным объектом в Осло заметили дроны
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В небе над военным объектом в Осло, Норвегия, вечером 22 сентября заметили дроны. Как сообщает газета Aftonbladet, в связи с этим военнослужащие подняли тревогу.

Уточняется, что беспилотники были замечены военнослужащими. Сразу после этого в городе началась полицейская операция. По ее результатам были задержаны два человека — оба граждане Сингапура.

Сейчас силовики выясняют, зачем задержанные находились рядом с военным объектом и как они связаны с замеченными дронами.

Ранее аэропорт Копенгагена приостановил работу в связи с тем, что над городом были замечены от двух до четырех «крупных» дронов.

