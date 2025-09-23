Ценности
Эвелина Бледанс отреагировала на свое полуголое фото напротив тюрьмы

Эвелина Бледанс не стала скандалить из-за своего полуголого фото напротив тюрьмы
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Телеведущая Эвелина Бледанс случайно увидела свое откровенное фото напротив тюрьмы. Об этом она рассказала эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Знаменитость рассказала, что ее полуголое фото повесили прямо напротив окон исправительного учреждения. «Я снималась в фотосессии для журнала в нижнем белье, шубе и бриллиантах. Это были красивые фотографии, все было очень скромно для журнала, где нужно было рекламировать нижнее белье», — пояснила она.

По словам Бледанс, она не стала скандалить и препятствовать тому, чтобы ее снимком любовались отбывающие срок преступники. «Я же тоже помогала людям. Я их вот вдохновляла, помогала лучше сидеть, веселее. Я так понимаю, что кусочки меня, ободранной, до сих пор там на заборе висят!» — отреагировала телезвезда на инцидент.

В июне Эвелина Бледанс высказалась о синяках на спине.

