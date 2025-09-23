Европа с начала летнего сезона закупила рекордные объемы СПГ

ТАСС: Европа с апреля импортировала рекордные 66,5 млрд кубометров СПГ

Европа с начала летнего сезона, стартовавшего в апреле, импортировала рекордные объемы сжиженного природного газа (СПГ), превысившие 66,5 миллиарда кубометров. Об этом со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщает ТАСС.

В целом закупки европейцами СПГ в 2025 году остаются на рекордном уровне и уже превышают 100 миллиардов кубометров. В первом полугодии их уровень также оказался на историческом максимуме, отмечали в Международном энергетическом агентстве.

По итогам января-августа рост закупок СПГ составлял 24 процента. На него на тот момент приходилось 44,4 процента объемов всего полученного Европой газа.

Доля России в поставках в ЕС тогда не называлась, однако по итогам отопительного сезона 2024-2025 годов сообщалось, что страна заняла второе место по их уровню, нарастив объемы на 2,5 процента и уступая только США.

На фоне этого в Евросоюзе собираются ускорить отказ от российского СПГ, намереваясь осуществить его на год раньше запланированного срока — не в 2028-м, а в 2027 году. Соответствующий пункт намерены внести в 19-й пакет санкции Брюсселя.

