14:15, 23 сентября 2025Наука и техника

Франция перенесла испытания демонстратора многоразовой ракеты

Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Stringer / Reuters

Испытания демонстратора многоразовой ракеты FROG-H перенесены на 2026 год. Об этом Национальный центр космических исследований сообщил изданию European Spaceflight (ES).

«Первый 2,5-метровый демонстрационный аппарат FROG-T был оснащен турбореактивным двигателем вместо ракетного и совершил свой первый полет в мае 2019 года. В общей сложности аппарат совершил пять полетов, в ходе которых достиг максимальной высоты 30 метров», — говорится в публикации.

Там отмечается, что после летной кампании FROG-T команда разработчиков приступила к работе над FROG-H — более крупным аппаратом высотой 3,6 метра с польским силовым агрегатом.

В октябре 2024-го издание сообщило, что Национальный центр космических исследований Франции планирует в 2025 году начать испытания небольшого демонстрационного образца многоразовой ракеты FROG-H.

В сентябре того же года European Spaceflight привело слова гендиректора европейского пускового оператора Arianespace Стефана Израэля, согласно которому в Европе конкуренция в области тяжелого ракетостроения нецелесообразна, так как бюджет космических программ в Европе в пять раз меньше, чем в США.

