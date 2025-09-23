Мир
12:37, 23 сентября 2025
Мир

Глава Минобороны Швеции призвал Европу готовиться к войне

Глава Минобороны Швеции Йонсон призвал Европу готовиться к военным временам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Глава Минобороны Швеции Пол Йонсон призвал страны Европы отказаться от мышления мирного времени и готовиться к военным временам. Его слова приводит ТАСС.

«Мы должны принять новый европейский менталитет — [перейти] от образа мышления мирного времени к готовности к военным временам», — сказал министр.

Йонсон также посетовал на то, что часть стран НАТО отстают от других в вопросе инвестиций в оборону и не предпринимают должных усилий для повышения оборонных возможностей.

25 июня лидеры стран НАТО договорились о повышении расходов на оборону до пяти процентов ВВП к 2035 году. Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал решение альянса, отметив, что рост оборонных расходов НАТО не окажет значительного влияния на безопасность России.

