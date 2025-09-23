Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:28, 23 сентября 2025Ценности

Изменившаяся до неузнаваемости журналистка Надежда Стрелец высказалась о пластике

Изменившаяся до неузнаваемости журналистка Стрелец призналась в пластике лица
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Популярная журналистка Надежда Стрелец призналась в пластике лица. Разговор с ней публикует Spletnik.

45-летняя ведущая поделилась новыми снимками и столкнулась со шквалом обсуждений. Поклонники посчитали, что знаменитость изменилась до неузнаваемости, и принялись гадать, что послужило причиной перемен в ее внешности.

Материалы по теме:
«Самое оскорбительное реалити-шоу» За что проект по превращению обычных женщин в красавиц возненавидели зрители
«Самое оскорбительное реалити-шоу» За что проект по превращению обычных женщин в красавиц возненавидели зрители
29 ноября 2021
«Вы вообще в себе — такое показывать?» Российское ТВ взялось перевоспитывать секс-работниц. Как это разъярило зрителей?
«Вы вообще в себе — такое показывать?»Российское ТВ взялось перевоспитывать секс-работниц. Как это разъярило зрителей?
14 августа 2022

В разговоре с репортером Стрелец заявила, что действительно решилась на хирургическое вмешательство, желая побороть возрастные изменения. «Я очень удивлена, что это вызвало такой общественный резонанс. Но, если кому-то нужен этот комментарий, то я желаю всем женщинам, у которых есть потребность в возрасте после 40 немного побороться с возрастными изменениями, это сделать», — высказалась она.

По словам Стрелец, она осталась довольна результатом операции, а чужое мнение ее не волнует. «Я очень довольна результатом и получаю очень много комплиментов. А тем, кому это не понравилось, сожалею: никто не родился, чтобы оправдывать чужие ожидания», — подытожила инфлюэнсер.

В апреле стало известно, что младший сын Арнольда Шварценеггера также изменился до неузнаваемости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главу Совета судей России обвиняют в коррупции и связи с ОПГ. Один из самых уважаемых судей страны оказался миллиардером

    В Госдуме удивились наличию света в замке Пугачевой

    Мэр Львова нашел у себя прослушку после визита премьер-министра Украины

    В Минобороны раскрыли подробности о массированной атаке ВСУ на Москву и регионы

    Астрономы предупредили о приближающейся к Земле комете

    В Москве произошел взрыв

    Пашинян сделал заявление о непринятии Армении в ЕС

    Шоу о маменькиных сынках в России потребовали проверить на соответствие семейным ценностям

    Заключавшая браки с бойцами СВО ради выплат попалась на новых эпизодах

    На Украине захотели привлечь принца Саудовской Аравии к постройке школы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости