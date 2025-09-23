Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Адмирал
0:1
1-й период
live
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Broke Boys
Сегодня
19:30 (Мск)
Сокол
Fonbet Кубок России|1/32 финала
Вулверхэмптон
Сегодня
21:45 (Мск)
Эвертон
Англия — Кубок лиги|1/16 финала
Ливерпуль
Сегодня
22:00 (Мск)
Саутгемптон
Англия — Кубок лиги|1/16 финала
12:23, 23 сентября 2025Спорт

Карякин раскрыл ожидания от вердикта МОК по российским спортсменам

Российский шахматист Сергей Карякин: От МОК не стоит ждать что-то хорошее
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

Российский шахматист Сергей Карякин раскрыл свои ожидания по поводу того, какое решение Международный олимпийский комитет (МОК) примет в отношении российских спортсменов. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Карякина, МОК вряд ли примет шаги в пользу российского спорта. «От них не стоит ждать что-то хорошее. Лично я как спортсмен не жду от них каких-то подачек. Хочется, чтобы наших спортсмены выступали как можно больше», — заявил он.

Ранее МОК назвал условия допуска российских спортсменов до зимних Игр 2026 года в Италии. В организации заявили, что российские спортсмены не смогут принять участие в церемонии открытия Олимпиады, а также в командных соревнованиях.

С февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранено от международных турниров по рекомендации МОК. Часть из них впоследствии была допущена до соревнований в нейтральном статусе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Макрона задержали в США

    Осень опоздает в Москву почти на месяц

    Глава Совета судей России оказался миллиардером

    Швеция пригрозила применением силы в случае нарушения воздушного пространства

    Глава Минобороны Швеции призвал Европу готовиться к войне

    Главу Совета судей России связали с криминальным бизнесом и ОПГ «Покровский»

    Власти Украины решили полагаться на себя в конфликте с Россией

    Названы основные признаки родительского выгорания

    Минсельхоз отчитался о сборе зерна в России

    Россия направила ноту МИД Болгарии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости